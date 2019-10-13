الدفاع التركية: القضاء على 525 "إرهابيا" منذ انطلاق عملية "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، "القضاء على 525 "إرهابيًّا" من منظمة "بي كا كا"/ ب ي د - ي ب ك"، منذ انطلاق عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات في سوريا.
يُذكر أنّ يوم الأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من ملسحي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بحسب ما أفادت الوزارة.
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