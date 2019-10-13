الدفاع التركية: القضاء على 525 "إرهابيا" منذ انطلاق عملية "نبع السلام"

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، "القضاء على 525 "إرهابيًّا" من منظمة "بي كا كا"/ ب ي د - ي ب ك"، منذ انطلاق عملية "نبع السلام" شرق ​نهر الفرات​ في ​سوريا​.

يُذكر أنّ يوم الأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من ملسحي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بحسب ما أفادت الوزارة.