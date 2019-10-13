شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تتقدم بسؤال للبرلمان حول مصير قصر "عين الحياة" بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة دينا عبد العزيز ، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسؤال إلى مجلس النواب حول مصير قصر عين الحياة بحلوان. وقات النائبة دينا عبد العزيز، فى بيان لها: "عملاً بحكم المادة (129) من الدستور ، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس ، أتقدم بالسؤال التالى بشأن مصير قصر عين الحياه بحلوان، الذى أقام فيه الخديوى توفيق وعقد فيه عدد من الاجتماعات، والذى تحول لمشرحة إلى أن أصبح مكانا مهجورا ووكرا للمتشردين والمجرمين ومتعاطى المخدارات فتحول من تحفة معمارية لمصدر رعب لأهالى حلوان؟".

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