شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد صالونها السياسى الثانى بحزب التجمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصالون السياسى الثانى بمقر حزب التجمع يوم الإثنين المقبل. وتعقد التنسيقية جلستين على مدار يوم واحد، الأولى تحت عنوان "الديموقراطية و إعلاء ثقافة الحوار" والثانية حول دور المرأة فى العمل السياسى والاجتماعى. Advertisements وكانت تنسيقية الأحزاب والسياسيين عقدت صالونها السياسى الأول بأسوان على هامش الملتقى العربى الإفريقى مارس الماضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإثنين.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تعقد صالونها السياسى الثانى بحزب التجمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.