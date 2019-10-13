شكرا لقرائتكم خبر عن محامى أسرة على سالم يتقدم بشكوى لـ"خارجية قطر" لضمان محاكمته من قضاة مستقلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المحامى بالنقض ياسر فتحى، الممثل القانونى لأسرة المهندس على محمد سالم، بشكوى إلى محمد بن عبد الرحمن آل ثانى وزير خارجية دولة قطر نيابة عن أسرة المهندس على محمد سالم المصرى المحتجز فى قطر بشكوى إلى السفير فيصل بن عبد الله مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بدولة قطر، طالب فيها بضمان نظر قضيته من قضاة مستقلين، وتوفير ظروف اعتقال ملائمة ووضع حد للحبس الانفرادى، وإجراء محاكمة عادلة ومنصفة وقانونية، وتمكين أسرته من حرية التنقل والمغادرة، والنظر فى مراقبة محاكمته من مراقبين مستقلين.

وأكدت الأسرة فى شكواها أن المهندس على محمد سالم يبلغ من العمر 54 عاما، وكان يعمل بقطاع الهندسة الاذاعية باتحاد الاذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية، وتم الاستعانة به لخبرته المهنية فى تأسيس قناة الجزيرة، وبعدها شارك فى تأسيس قنوات "بى ان سبورت"، وفى مطلع شهر أكتوبر 2018 تم تكريمه بمناسبة مرور 15 عامًا على تأسيس قنوات بى ان سبورتس.

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واشارت الشكوى الى انه عقب هذا التكريم بيومين تقريبا قامت السلطات القطرية بمداهمة منزله فى الدوحة، وقامت باعتقاله بعد تفتيش منزله، وفى أثناء الاعتقال تم التحفظ على أموال سبق لزوجته أن قامت بسحبها من البنك لتسديد مصروفات الدراسة لأبناؤهما، كما لفتت إلى أنه منذ هذا التاريخ يخضع المهندس على محمد سالم للحبس الانفرادى، ولم تتمكن زوجته من زيارته إلا بعد مرور ما يقرب من 3 شهور، ومنذ ما يقرب من شهر ونصف سمحوا له بمكالمة هاتفية واحدة للمحامى، كما تم منع الزوجة والأولاد من السفر خارج دولة قطر، وقامت السلطات القطرية بمساءلة زوجته عن التوكيل الرسمى العام الصادر وحاولوا مصادرة هذا التوكيل.