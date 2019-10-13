زيارة مفاجئة لرئيس جامعة الأزهر للمدن الجامعية للطلاب والطالبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مساء الأحد، يرافقه اللواء أيمن الدرديري، مدير عام الأمن، والعميد هشام حلمي، مأمور قسم ثاني مدينة نصر، والمقدم أحمد وجيه، رئيس مباحث قسم ثاني مدينة نصر، المدينة الجامعية للطلاب والطالبات.

وتجول رئيس الجامعة حول المحيط الخارجي للمدن الجامعية، و اطمأن على تأمين مداخل ومخارج مدينتي الطلاب والطالبات، مقدما الشكر لمدير أمن القاهرة، وحكمدار القاهرة، واللواء سليمان شتا، مدير قطاع شرق القاهرة، على توفيرهم أقصى درجات الأمن للجامعة ومدنها الجامعية، إضافة إلى تواجد عناصر الأمن والقوات اللازمة للتأمين على مدار اليوم ليلا ونهارا.

واطمأن رئيس الجامعة على سير العمل بالمدن الجامعية والانضباط التام فى عملية دخول وخروج الطلاب والطالبات على مدار الساعة.

Advertisements

وأكد رئيس جامعة الأزهر، خلال جولته، أنه حريص على تلك الجولات والزيارات الميدانية لكافة كليات ومؤسسات جامعة الأزهر للوقوف بنفسه على مستوى الخدمة المقدمة لأبنائه وبناته من طلاب وطالبات الجامعة.

وأشار إلى أنه يحرص أيضا -في كل فرصة متاحة- على التواصل المباشر مع الطلاب والطالبات، والاستماع إلى مقترحاتهم، ومناقشتهم والرد عليهم، وإزالة العقبات أمامهم حتى يتفرغوا للجد والاجتهاد وتحصيل العلم النافع، وحتى لا يكونوا عرضة للشائعات المغرضة، كما يحدث من وقت لآخر.

وشدد على أن مصلحة الطلاب والطالبات هي شغل إدارة الجامعة الشاغل في كل قراراتها، حتى نتمكن من تخريج جيل أزهري وطني متميز يشارك بإيجابية في بناء مستقبل وطننا الحبيب مصر.

ووزع المحرصاوي الهدايا الرمزية على الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر.