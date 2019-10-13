البرلمان الكويتي: تقديم بند طارئ لمؤتمر "البرلماني الدولي" المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - بلجراد - (أ ش أ):

قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، إن المجموعة الإسلامية المشاركة بمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المقرر انطلاقه في وقت لاحق اليوم الأحد بالعاصمة الصربية بلجراد، اتفقت على تقديم بند طارئ بالمؤتمر المقبل للاتحاد، المقرر عقده بجنيف.

وأضاف الغانم - في تصريح لشبكة الدستور الإخبارية التابعة لمجلس الأمة، عقب ترؤسه الاجتماع التنسيقي للمجموعة الإسلامية المشاركة في الدورة ال141 من المؤتمر الدولي - أن الكويت ترأست الاجتماع، بناء على طلب غالبية الأعضاء، مشيرا الى التنسيق بشأن عدد من الأمور قبل اجتماع الجمعية العامة.

وأشار الى أنه تم الاتفاق على التنسيق، لتقديم بند طارئ في الاجتماع المقبل للاتحاد الدولي، على أن تقوم الأمانة العامة بإعلام جميع الأعضاء، ليتم التنسيق مع المجموعات الجيوسياسية الأخرى، بهدف تمرير هذا البند، كما مرر سابقا بندي الروهينجا، ورفض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.