سفير مصر بالخرطوم: القيادة السياسية لا تدخر جهدًا في التعاون مع السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أكد السفير حسام عيسى سفير مصر لدى الخرطوم، أن القيادة السياسية المصرية لا تدخر جهداً في التعاون مع الأشقاء في السودان لتحقيق التنمية المنشودة في العديد من المجالات، مع التركيز على المشروعات الثنائية ذات العائد الملموس تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الأحد - أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي عقده السفير المصري لدى الخرطوم مع وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الكهرباء، خاصةً فيما يتعلق بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وبناء قدرات الكوادر السودانية في مجال الكهرباء والطاقة.

وأضاف البيان أن السفير عيسى أشار إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، باعتباره واحداً من المشروعات الحيوية التي ستساهم في تلبية جانب كبير من الاحتياجات السودانية من الطاقة.. موضحا أن وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، توفر العديد من الفرص التدريبية المتخصصة لبناء قدرات الكوادر السودانية في هذا القطاع الحيوي.