الأمن العام يحرر "طفل الإسماعيلية" من خاطفيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، القبض على المتهمين باختطاف طفل وطلب فدية من أسرته مقابل إطلاق سراحه في الإسماعيلية.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من ربة منزل وتدعى "ر. ع" 37 سنة ، ومقيمة بعزبة "صبيح" دائرة مركز القصاصين، مفادها غياب نجلها "زياد .م" عامين، من أمام منزله، وتلقيها فى وقت لاحق اتصال من شخص مجهول يطلب فدية مقابل إطلاق سراحة.

Advertisements

تم تشكيل فريق بحث من مباحث الإسماعيلية وبرئاسة مفتشي قطاع الأمن العام، وتوصلت الجهود الى أن وراء ارتكاب الواقعة "م. س." 19 سنة، عاطل، و "م .أ." 15 سنة، طالب، يقيمان بدائرة مركز القصاصين .

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة أمكن ضبط المتهمين بمنطقة عزبة صبيح بالقصاصين، وبإرشادهم اعترفا بمكان احتجاز الطفل وأمكن تحريره وإعادته الى أسرته سالماً.

واعترف المتهمان باختطاف الطفل لمساومة أهلية على طلب فدية مقابل إعادته، إلا أن ضبطهما حال دون تنفيذ خطتهم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.