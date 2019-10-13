تركيا: سنواجه الجيش السوري حال دخوله لشمال سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

أعلنت تركيا، مساء اليوم الأحد، أن قواتها ستقاوم قوات الجيش السوري في حال دخلت الأخيرة إلى شمال شرق سوريا، وذلك بعد وقت قصير من إعلان التلفزيون الرسمي السوري تحرك قوات الجيش لمواجهة العدوان التركي ضد الفصائل الكردية في تلك المنطقة.

وقال مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، إن هناك احتمال لاندلاع اشتباكات بين الجيشين السوري والتركي مضيفًا، "إذا حاول الجيش السوري مقاومة ما تفعله تركيا شمال شرق سوريا والوقوف أمامه، فمن الممكن أن تندلع اشتباكات بين الجيشين" بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

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ويرى مستشار الرئيس التركي، أن اتفاق الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية لتسليم بعد المناطق للجيش السوري يعتبر مؤشر عداوة ضد تركيا.

وشنت تركيا يوم الأربعاء الماضي، عدوانًا على شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وزعمت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".

وأسفر العدوان الذي بدأته تركيا، يوم الأربعاء الماضي، ضد القوات الكردية، عن نزوح أكثر من 130 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وقد حذرت منظمات دولية من كارثة إنسانية جديدة في سوريا، إثر هذا العدوان.