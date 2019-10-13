الجيش الروسي يحذر من هروب عناصر "داعش" بسبب العدوان التركي على سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

حذر الجيش الروسي، اليوم الأحد، من فرار عناصر تنظيم "داعش" من مناطق شمال شرقي سوريا جراء العدوان التركي ضد الفصائل الكردية التي تحتجز تلك العناصر الإرهابية.

وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان لرئيسه اللواء أليكسي باكين، إن الإرهابيين المحتجزين في السجون التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قد يهربون من مراكز الاعتقال جراء العملية العسكرية التركية، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ولفت إلى أن "قسد تحرس 7 سجون لعناصر داعش، وما لا يقل عن 8 مخيمات نازحين، بمن فيهم عائلات الإرهابيين".

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وقال باكين إن "الخروج المحتمل للإرهابيين من المعتقلات قد يخلق تدهورًا حادًا في الشرق الأوسط برمته"، داعيًا "كافة أطراف التسوية السورية لاتخاذ إجراءات لضمان منع تحقق ذلك السيناريو".

وقال المسؤول العسكري إن "ما يقدر بـ 120 ألف شخص على الأقل في مخيمات تديرها قسد بشمال سوريا معرضون للخطر بسبب العملية العسكرية التركية".

وشنت تركيا يوم الأربعاء الماضي، عدوانًا على شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وزعمت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".

وأسفر العدوان الذي بدأته تركيا، يوم الأربعاء الماضي، ضد القوات الكردية، عن نزوح أكثر من 130 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وقد حذرت منظمات دولية من كارثة إنسانية جديدة في سوريا، إثر هذا العدوان.