الجزائر / تسجیل 126 حالة بإلتھاب السحايا في 3 ولاياتٍ

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها أمس الجمعة، عن تسجيل 126 حالة بإلتهاب السحايا على مستوى ثلاث ولايات، موضحة أن الأمر يتعلق بإلتهاب سحايا فيروسي و هي عدوى خفيفة لا "تستدعي علاجا خاصا".

وأوضح بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أنه "تم منذ غرة أكتوبر 2019 إلى اليوم تم تسجيل حالات إصابة بإلتهاب السحايا على مستوى ثلاث ولايات هي الوادي بـ84 حالة مصرح بها و18 حالة لازالت في المستشفى وباتنة بـ12 حالة مصرح بها و05 حالات لازالت في المستشفى وكذلك جیجل بـ30 حالة مصرح بها و35 لازالت في المستشفى وذلك من سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2019"

وأشار ذات المصدر إلى أن التشخيص المبكر والبيولوجي للحالات المسجلة قد أظهر أن الأمر يتعلق بإلتهاب سحايا فيروسي وأضافت أن هذه العدوى التي تتسبب فیھا عدة فیروسات مختلفة عن بعضها تكون غالبا خفيفة ولا تتطلب علاجا خاصا على عكس حالات إلتهاب السحايا البكتيرية

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وأكدت في ھذا الخصوص أن ھذه الحالات من إلتھاب السحايا الفیروسي ذات الطابع الموسمي "تشفى في ظرف أسبوع تقريبا ويمكنها أن لا تستدعي المكوث بالمستشفى إلا إذا أدت العدوى إلى أعراض شديدة أو إذا تعلق الأمر برضيع".

وذكر المصدر ذاته أن طريقة إنتقال عدوى إلتھاب السحايا يتم عبر الاتصال المباشر أو من خلال إستنشاق جسيمات في حالة سعال أحد الأشخاص بالقرب من الآخر .