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تونس تعلن فوز قيس بن سعيد بانتخابات الرئاسة

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فاز المرشح الرئاسي بانتخابات الرئاسة التونسية قيس بن سعيد، متفوقًا على خصمه نبيل القروي، بجولة الإعادة.

وأكدت وكالة رويترز أن قيس بن سعيد، تفوق على

منافسه نبيل القروي، وأصبح رئيسًا لتونس.

ومن المقرر أن تُعلن النتيجة رسميًا في مؤتمر صحفي من قبل الهيئة

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المشرفة على الانتخابات التونسية.

وأعلن التليفزيون التونسي فوز قيس بن سعيد، بالانتخابات التونسية بنسبة 76.9%

ومن المتوقع أن تعلن شركة سيجما كونساي نتيجة استطلاع منفصل على وسائل الإعلام الحكومية في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

 

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