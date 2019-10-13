كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تعليق لـ "قيس سعيد" بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق المرشح التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأحد، على فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية، قائلًا: "شكرًا لكل شعب تونس لمساندتي في الانتخابات الرئاسية".

وأكد "سعيد"، خلال مؤتمر صحفي له، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التونسية، على أن تونس مستمرة في قوانيها وتعاهدتها الدولية.

وتابع المرشح التونسي قيس سعيد: "سنعمل على احترام الدستور وتطبيقه في الداخل".

وكان قد أعلن التليفزيون التونسي، منذ قليل، عن فوز قيس سعيد برئاسة تونس، بنسبة تتجاوز 76 بالمائة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكتسرا نيوز"، في نبأ عاجل.

وقال التليفزيون التونسي، منذ قليل، إن الاستطلاعات تمنح قيس سعيد فوزًا كبيرًا في الانتخابات الرئاسية التونسية بنسبة تتجاوز 76 بالمائة.



وكان من المقرر في الأصل أن تجرى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، لكن وفاة الرئيس التونسي باجي قائد السبسي في يوليو عن عمر يناهز 92 عاما، أدت لتبكير موعد الاقتراع.