كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تدين بشدة الهجوم على مطار "عدن أدى" بالصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنطونيو جوتيريش،

أعلنالأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إدانته بشدة الهجوم، الذي وقع اليوم على مطار عدن أدي الدولي بالصومال، والذي أصاب مجمعات بعثة الأمم المتحدة في الصومال والأمم المتحدة.

وفي بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، أعرب الأمين العام عن تضامنه مع البعثة متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقد كرر الأمين العام في البيان دعمه القوي لجميع الزملاء في الصومال، كما أكد من جديد على أن "الأمم المتحدة لا تزال مصممة على دعم حكومة الصومال الفيدرالية وجميع الصوماليين في سعيهم إلى تحقيق السلام والاستقرار".

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وكان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، قد أكد في كلمته أمام مداولات الدورية ال74 للجمعية العامة، على سعي حكومته إلى القضاء على الإرهاب في البلاد، قائلا إنها ليست مهمة سهلة بسبب "جبن حركة الشباب، التي تشن الهجمات الجبانة ضد الأفراد والأعمال التجارية الخاصة".

كما أعرب فرماجو عن ثقته بإمكانية تحقيق الاستقرار في المنطقة بفضل استراتيجية شاملة للقضاء على التطرف، الهجمات العسكرية الناجحة واسترداد الأراضي من حركة الشباب وتعزيز الجيش الوطني وتعزيز القدرات الوطنية.