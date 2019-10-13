كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا مع دمشق على مؤازرة الأخيرة لها بوجه القوات التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق كلاً من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع الحكومة السورية، مساء اليوم الأحد، على دعم الأخيرة لها عسكريا بوجه القوات التركية، التي تشن حملة عسكرية شمالي البلاد ضد الفصائل الكردية.

وبحسب بيان للإدارة الذاتية، حول العملية العسكرية التركية "نبع السلام"، "ارتكبت في الأيام الخمس الماضية أبشع الجرائم بحق المدنيين العزّل، وقد تصدت قوات سوريا الديمقراطية لهذا العدوان الغاشم بكل بسالة وشجاعة وسقط الكثير من الشهداء والجرحى للحفاظ على السيادة السورية، إلا أن تركيا ماضية في هذا العدوان".

وتابع البيان، "ولكي نمنع ونصد هذا الاعتداء، فقد تم الاتفاق مع الحكومة السورية، التي من واجبها حماية حدود البلاد والحفاظ على السيادة السورية، كي يدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود السورية التركية لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية لصد هذا العدوان وتحرير المناطق، التي دخلها الجيش التركي ومرتزقته المأجورين".

وأوضح البيان أن "هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قبل الجيش التركي، كعفرين وباقي المدن والبلدات السورية الأخرى".