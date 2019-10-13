كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اليمني يشيد بجهود السعودية المخلصة في معالجة أحداث عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الأحد، عن أشادته بالجهود المخلصة، التي تبذلها السعودية لمعالجة الأحداث في عدن ولملمة الصفوف صوب إنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية، وتعزيز مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أنه وجه بوضع معالجات جذرية لضم كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، وفق ما نشرته وكالة "سبأ" اليمنية.

وأكد الرئيس اليمني في خطاب له، على أن الشعب لن يتسامح تجاه المشاريع الساعية لتقويض الدولة، وإسقاط مؤسساتها، موضحا أنه سوف يمضي الشعب اليمني في الكفاح حتى ينتزع سيادته، وتعود الدولة المعبرة عن الشعب، ممثلة بمؤسسات الشرعية، التي ناضل وسيناضل الشعب لاستعادتها وإعادة بنائها، وسيقدم الغالي والرخيص لتحقيق النصر وإنهاء كافة مظاهر الانقلاب والتمرد والفوضى وعودة الدولة إلى العاصمة صنعاء.

وقال الهادي: لقد تابعتم جميعاً الأحداث المؤسفة في العاصمة المؤقتة عدن من تمرد على مؤسسات الدولة، وهو سلوك يستهدف الدولة والوطن والمواطن ويمثل عملاً مرفوضاً وغير مقبول.

ودعا الرئيس الفرنسي كل من غرر به للتمرد على الدولة ومؤسساتها وثوابتها الوطنية مراجعة أعمالهم الطائشة والعودة إلى جادة الصواب والتوقف عن السير في هذا النهج الدموي، الذي باتت ملامح نتائجه ملموسة من زرع للأحقاد والكراهية وتعريض حياة الناس واستقرار معيشتهم للمآسي، فيكفي شعبنا ما يعانيه جرّاء الانقلاب الحوثي.