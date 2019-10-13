كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القدس: عروبة المدينة المقدسة وإسلامية الأقصى من أهم ثوابت القضية الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد عدنان غيث، محافظ القدس، اليوم الأحد، بأن عروبة المدينة المقدسة، وإسلامية المسجد الأقصى، بين أهم ثوابت القضية الفلسطينية.

وقال غيث، في بيان أصدره مساء اليوم، ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "مدينة القدس ومقدساتها، وعلى وجه الخصوص المسجد الاقصى المبارك، يمر بتحديات خطيرة للغاية وأوقات عصيبة".

وتابع محافظ القدس: أن "الدعوات اليمينية المتطرفة لاقتحامه وتقسيمه في تزايد، وأن مسلسل التهويد ماض على قدم وساق وبدعم مطلق من أصحاب القرار في الحكومة الإسرائيلية، وبدعم أمريكي صريح، ولا مبالاة أوروبية، وعجز عربي مطبق".

وأعرب المحافظ غيث عن ثقته في أن "الشعب الفلسطيني لن يدخر جهدا في تعزيز وحدته وحماية مقدساته الاسلامية والمسيحية وصد ودحر الاحتلال وإقامة دولتهم المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس الشرقية".

وطالب محافظ القدس المجتمع الدولي بالتدخل من أجل وقف جميع الإجراءات، التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بعد احتلال مدينة القدس عام 1967 بحق المسجد الأقصى المبارك، وما تقوم به حاليا من انتهاك لحرمة المسجد، والالتزام بـ"الاستاتيكو" المعمول به بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وجاء بيان المحافظ غيث، ردا على تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، بتصعيد حملات الاقتحامات الاسرائيلية للمسجد الاقصى من قبل المتطرفين اليهود خلال فترة الأعياد اليهودية، ، بحسب (وفا).

Advertisements

ولفتت الوكالة إلى أن محافظ القدس وصفها بـ"الخطيرة وغير المسؤولة، وأنها تقود المنطقة إلى صراع ديني لا يحمد عقباه".