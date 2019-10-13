كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا... مصرع 17 جنديا وإصابة 7 آخرين من قواتنا الليلة الماضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني تركي، مساء اليوم الأحد، بأن 17 جنديا تركيا قتلوا، وأصيب سبعة آخرون خلال اشتباكات جرت الليلة الماضية مع مسلحين من وحدات حماية الشعب الكردية.

وقال المصدر، إن "غالبية الجنود قتلوا بعمليات قنص خلال الاشتباكات، التي جرت قرب مدينة راس العين (غرب محافظة الحسكة)".

الهجوم التركي على سوريا

وبدأت تركيا هجومها في شمال سوريا، يوم الأربعاء، بغارات جوية وقصف مدفعي، قبل أن تبدأ القوات البرية في عبور الحدود في وقت لاحق من اليوم. انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة، مما مهد الطريق للهجوم التركي على القوات الكردية السورية. وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة". وقال مسؤولون أكراد وأمريكيون إن الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا يقاتلون جماعة "داعش" الإرهابية، أوقفوا يوم الخميس الماضي جميع عملياتهم ضد المتطرفين من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.

