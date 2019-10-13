كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق للتنسيق الكامل بين دمشق و"قسد" في سوريا برعاية روسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصادر مقربة من قيادة "الوحدات الكردية" في مدينة القامشلي، اليوم الأحد، عن التوصل إلى الاتفاق على عودة "التنسيق الكامل" بين قيادة "الوحدات" مع الدولة السورية، في كافة مناطق سيطرة "قسد" شمال وشمال شرق سوريا، وذلك برعاية وضمانات روسية كاملة.

وأضافت المصادر، أنه "بعد عدة لقاءات تمت بين الطرفين في الأيام الماضية في دمشق والقامشلي، غادر الوفد الروسي مطار القامشلي برفقة وفد من قيادة "الوحدات" وصف بأنه من مسؤولي الصف الأول إلى قاعدة حميميم الروسية في الساحل السوري".

وأوضحت المصادر "تم عقد اجتماع استمر لساعات طويلة، صباح اليوم، وانتهى بالاتفاق المبدئي على التنسيق الكامل بين الطرفين، وذلك لإفساح المجال للاتفاق على إعادة ترتيب الأمور في جميع مناطق الشمال السوري، بدءاً من مدينة منبج بريف حلب، وذلك تمهيدا لاستعادة سيطرة الدولة السورية على كامل مناطق شرق الفرات".

Advertisements

ولم تخف المصادر أن "الخطوات القادمة ستكون ربما بريف الرقة الشمالي والغربي لقطع الطريق على توسع الاحتلال التركي في هذه المناطق، بعد سيطرته اليوم بمساندة الميليشيات التركمانية والإخوانية على مدينة تل أبيض وبلدة سلوك وعلى بلدة مبروكة وقراها المحيطة بريف الحسكة الجنوبي الغربي، وتوجهه نحو عين عيسى شمال الرقة".

وكان وفد عسكري روسي وصل، مساء يوم أمس السبت، إلى مطار القامشلي الدولي الواقع تحت سيطرة الجيش العربي السوري، في وقت وصل فيه وفد عن الوحدات الكردية إلى دمشق.