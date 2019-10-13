يستهدف تجاوز الجزائر والحفاظ على لقب “الشان”.. عموتة يواصل تألقه مع المنتخب المحلي

واصل الحسين عموتة، مدرب المنتخب الوطني للاعبين المحليين، تألقه مع العناصر الوطنية، بعدما نجح في التغلب على منتخب ليبيا، أمس السبت، بهدفين دون رد، في لقاء ودي استعدادا للمباراة المرتقبة ضد المنتخب الجزائري، برسم إياب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

وقبل لقاء ليبيا، خاض المنتخب المحلي، تحت إشراف عموتة ثلاث مواجهات، مباراتين وديتين ضد كل من النيجر، وبوركينافاسو، بالإضافة لمواجهة الجزائر ضمن ذهاب التصفيات المؤهلة إلى “الشان”.

ونجح المدرب السابق للوداد الرياضي، في قيادة العناصر المحلية للفوز على النيجر بثنائية نظيفة في أول اختبار له مع المنتخب، ثم أعقبه بفوز ثان على بوركينافاسو بهدف نظيف.

وبرسم تصفيات “الشان”، عاد المنتخب المحلي بتعادل سلبي من ميدان مضيفه الجزائري، في إنتظار لقاء الإياب السبت القادم، الذي سيحتضنه الملعب البلدي ببركان.

ويبحث عموتة عن تجاوز المنتخب الجزائري، والتأهل لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، وبالتالي الدفاع عن اللقب الذي أحرز المغرب آخر نسخه، في الدورة الماضية التي احتضنتها الملاعب الوطنية، مطلع سنة 2018.