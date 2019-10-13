دراسة حديثة: السفر يجعلك أكثر سعادة من الزواج

في دراسة حديثة بالنسبة إلى بعض الأشخاص تعادل تجربة السفر لوحدها الزواج، وإنجاب الأطفال.

الدراسة أجريت على مجموعة من الأشخاص أثبتت أنهم قد يفضلون سفرهم، الذي يجعلهم أكثر سعادة .

وحسب دراسة حديثة أجراها موقع “ليبرا”، فإن السفر يحسن من المزاج ويزيد من إفراز الإندروفين في الجسم، 77 في المائة من الأشخاص قالوا إنهم يحددون موعدا للسفر عندما يرغبون برفع مزاجهم بشكل فوري.

إن أكثر جزء مثير للاهتمام في هذه الدراسة أن الناس صرحوا بأنهم يعطون للسفر قيمة أكثر من أحداث الحياة المهمة الأخرى، 49 في المائة من المشاركين اعترفوا بأنهم يشعرون بمستويات عالية من السعادة عندما يخططون لعطلتهم، أكثر من يوم الزفاف.

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في حين قال 45 في المائة من الأشخاص المخطوبين إن الخطبة لم تعزز من مشاعرهم كما يفعل السفر.

ويحصل الأفراد على خبرات جديدة في السفر أكثر من حصولهم على الأشياء المادية، إذ إن 70 في المائة من المشاركين قالوا إن تجربة السفر تمنحهم الشعور بالرضا، والسعادة أكثر من شرائهم للحاجيات، بينما 65 في المائة من المشاركين يفضلون الذهاب في عطلة أكثر من شراء الملابس، والبعض منهم يفضلون تأجيل بعض حاجيات المنزل لزيارة أماكن جديدة.

6وأشخاص من أصل 10 يشعرون بتحسن في مشاعرهم عندما يتخيلون كيف ستكون الرحلة، وبعض صرح بأن شراء بعض مستلزمات السفر يعمل على تغيير كبير في المزاج