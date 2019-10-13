أُعجب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، خلال افتتاحه للملتقى الوطني للتفاح في مدينة ميدلت، بالتفاح، الذي تنتجه المنطقة، وخلال زيارته لأروقة المعرض، الخميس الماضي، دعا إلى رفع سعره نظرًا إلى جودته، وفقًا ما جاء في شريط فيديو يوثق لهذه الزيارة.
وتذوق عزيز أخنوش قسطا من التفاح، المعروض رفقة عامل إقليم ميدلت “مصطفى النوحي”، وسأل مباشرة عن المنطقة، التي أنتجته، وقال: “هادشي ماشي معقول.. خاص الثمن ديالو يرتفع”، موجهًا كلامه إلى عامل إقليم ميدلت.
وخاطب عامل إقليم ميدلت أخنوش، وقال: “كمية هذا المنتوج أيضًا كثيرة.. عليك أنّ تذوق النوع الآخر”.
وصرح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعد زيارته المعرض، أن قطاع التفاح يكتسي أهمية كبيرة في منطقة درعة تافيلالت، خصوصا على مستوى إقليم ميدلت، وأضاف أن إنتاج التفاح في المنطقة يبلغ، حاليا، 400 ألف طن، مقابل 120 ألف طن منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، مسجلا أن 90 في المائة من الإنتاج يتمركز في إقليم ميدلت.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تذوقه لتفاح ميدلت..أخنوش يدعو إلى رفع سعره: “هادشي ماشي معقول الثمن هابط”!-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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