أظهر إستطلاع للرأي أجرته مؤسسة سيغما كونساي تفوّق المترشّح قيس سعيّد في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية التونسية، بحصوله على نسب بـ 72.3 % بالمائة من الأصوات فيما تحصّل منافسه نبيل القروي على 27.47 بالمائة من الأصوات.
كما أعلنت وكالة أمرود لسبر الآراء، الأحد 13 أكتوب 2019، تقدم المرشح قيس سعيد 72.53 بالمائة مقابل7 27.4 بالمائة لنبيل القروي في انتخابات الرئاسة؟
وكان المترشّح قيس سعيّد قد حل في الدور الأول من الإنتخابات الرئاسية في المرتبة الأولى بحصوله على نسبة 18.4 بالمائة فيما حلّ المترشّح نبيل القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5 بالمائة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..قيس سعيد “يسحق” القروي ويجلس على كرسي رئاسة تونس ب72% من الأصوات- نتائج أولية حسب استطلاع للرأي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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