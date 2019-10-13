رئاسيات تونس.. انتهاء التصويت في الجولة الثانية الحاسمة من انتخابات

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 1700 بتوقيت جرينتش في الجولة الثانية الحاسمة من انتخابات الرئاسة في تونس بين قطب الإعلام نبيل القروي وأستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد. ومن المقرر نشر نتائج أول استطلاع لرأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع الساعة 1900 بتوقيت جرينتش. وخاض القروي وسعيد الجولة الثانية بعد تصدرهما للجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في منتصف سبتمبر أيلول والتي تنافس فيها 24 مرشحا آخرين.

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