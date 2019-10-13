المنتخب الروسي يتأهّل إلى "يورو" 2020

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حسم المنتخب الروسي، يوم الأحد، تأهله إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو" 2020، عقب اكتساحه مضيفه القبرصي بخماسية نظيفة في الجولة الثامنة للمجموعة التاسعة من التصفيات، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وسجّل أهداف "الدب" الروسي، دينيس تشيريشيف، بواقع هدفين في الدقيقتين 9 و90، و ماغوميد أوزدوييف في الدقيقة 23، وأرتيم دزيوبا في الدقيقة 79، و أليكسندر جولوفين في الدقيقة 89.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز المنتخب الأسكتلندي على ضيفه سان مارينو بسداسية نظيفة.

اللاعب الروسي دينيس تشيريشيف سجّل هدفين (أ ب)

وتناوب على تسجيل أهداف أسكتلندا، جون ماكجين (هاتريك)، و لاورينس شانكلاند و ستوارت فاندلاي و ستيوارت أرمسترونج في الدقائق 12 و27 و45 و65 و67 و86.

وكان منتخب بلجيكا قد فاز في وقت سابق اليوم ضمن المجموعة ذاتها على إذربيجان بهدفين لهدف.

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بذلك، تتصدر بلجيكا الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن روسيا، وجاءت قبرص ثالثة برصيد 10 نقاط، تليها أسكتلندا برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن كازاخستان، وأخيرًا سان مارينو بلا رصيد من النقاط.

بذلك، لحق المنتخب الروسي بنظيره البلجيكي في انتزاع بطاقة العبور للبطولة القارية.

وجاء تأهل روسيا للبطولة القارية قبل جولتين من نهاية التصفيات، وذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين قبرص صاحب المركز الثالث إلى 11 نقطة، ما يعني استحالة لحاق الأخير بالأول.

وتنص قواعد التأهل إلى يورو 2020، تأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات العشر بشكل مباشر، ليصبح إجمالي المتأهلين 20 منتخبًا، فيما سيظل الصراع قائمًا على 4 مقاعد أخرى، وهنا سيأتي دور مسابقة دوري الأمم الأوروبية التي انتهى دورها الرئيسي نهاية العام الماضي، وأسفرت عن تأهل كل من سويسرا والبرتغال وهولندا وإنجلترا إلى نصف النهائي، حيث سيتم الرجوع إلى نتائج المسابقة، وتصعيد أول 16 منتخبًا لم يتأهلوا إلى بطولة أوروبا مباشرة عبر مجموعات التصفيات.

أي أن أولوية التصعيد ستكون لأبطال المجموعات الـ16 في المستويات الأربع في دوري الأمم، وفي حالة تأهل أي من هذه المنتخبات إلى اليورو عبر التصفيات الرسمية فسيتم تصعيد المنتخب الذي يليه ضمن نفس المستوى إلى الدور الحاسم.