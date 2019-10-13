شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التلفزيون التونسي يعلن فوز "قيس سعيد" بانتخابات الرئاسة والان مع التفاصيل



أعلن التليفزيون الرسمي في تونس، فى نبأ عاجل له منذ قليل، فوز قيس سعيد في انتخابات الرئاسة التونسية.

ونقل التليفزيون نتائج أولية نشرتها مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء، الأحد، تحقيق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد 76.9 بالمائة من الأصوات، ليقترب إلى قصر قرطاج.

وقالت المؤسسة (خاصة) إن سعيد حصل على 76.9 بالمائة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حين حصل مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي على 23.1 بالمائة.

وحل سعيّد في المرتبة الأولى بالدور الأول من الانتخابات بحصوله على نسبة 18.4 بالمائة فيما حلّ القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5 بالمائة.