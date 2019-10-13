شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حسم انتخابات الرئاسة.. الرئيس التونسي الجديد يوجه رسالة لأنصاره والان مع التفاصيل

أعلن التلفزيون الرسمي التونسي، في نبأ عاجل له منذ قليل، نقلًا عن شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية، بحصوله على أكثر من ستة وسبعين بالمئة من أصوات الناخبين.

وفي السياق ذاته غرد المرشح لانتخابات الرئاسة "قيس بن سعيد"، عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، موجهًا الشكر لكل من سانده وداعمه.

وقال قيس بن سعيد:" ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى..ربّ يسّر وأعن.".