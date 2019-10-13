شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يصدر مرسوماً بالعفو الخاص عن 64 محكوماً والان مع التفاصيل

أصدر الملك "حمد بن عيسى آل خليفة" عاهل البحرين، اليوم الأحد، عفواً خاصاً عما تبقى من مدة العقوبات السالبة للحرية وعقوبات الغرامة المحكوم بها على 64 محكوماً.

وجاء في المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، أنه "بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 وعلى تعديلاته وخصوصاً المادتين 90 و91 منه، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 وتعديلاته، يسقط ما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية وعقوبات الغرامة المحكوم بها للمعفى عنهم وفق المرسوم".