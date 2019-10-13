شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي يحذر من نشر الإشاعات حول حوار جدة والان مع التفاصيل

باركت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الأحد، خطوات وفد المجلس التفاوضي في حوار جدة، الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري للهيئة، الذي عُقد في عدن، برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي.

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ودعت هيئة رئاسة المجلس "أبناء الجنوب كافة إلى عدم الانجرار وراء الدعايات والأخبار المُضللة التي تبثها وسائل الإعلام المعادية للجنوب وقضيته، مجددة تأكيدها على أن عملية التفاوض ما زالت مستمرة وستدعم توجهات المجلس".

وثمنت الانتصارات التي حققتها القوات الجنوبية المشتركة، في جبهات الضالع وطرد المليشيا الحوثية من مناطق واسعة وصولاً إلى أطراف المحافظة، كما حيّت تضحيات الشهداء الذين كان لهم الدور الأكبر في صناعة هذا النصر.

وأكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، دعمها لجهود الضغط بكل الوسائل الممكنة لإلزام الجهات المعنية بصرف مرتبات العسكريين والأمنيين في وحدات القوات الجنوبية.