شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..استطلاعات للرأي تشير لتقدم قيس سعيد في الانتخابات الرئاسة التونسية والان مع التفاصيل
تداولت وكالات الإنباء العالمية، نبأ عاجل لها منذ قليل، في استطلاعات للرأي تشير لتقدم قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية بنسبة تفوق 70% على نبيل القروي.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش في الجولة الثانية الحاسمة من انتخابات الرئاسة في تونس، بين قطب الإعلام نبيل القروي وأستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد.
وخاض القروي وسعيد الجولة الثانية بعد تصدرهما للجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي والتي تنافس فيها 24 مرشحًا آخرون.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..استطلاعات للرأي تشير لتقدم قيس سعيد في الانتخابات الرئاسة التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.