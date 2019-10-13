شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: القذافي كان حائط صد لموجات الهجرة والان مع التفاصيل

أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، اليوم الأحد، أن مجلس الأمن ارتكب مخالفة بمصادقته على قرار منع الرئيس الليبي السابق "معمر القذافي" من استخدام الطيران ضد المنتفضين، دون أن يمنعه على أطراف أخرى.

وقال بوتين في إجابته عن سؤال يتعلق بالشأن الليبي خلال حديث لقنوات RT و"العربية" و"سكاي نيوز" عشية زيارته إلى السعودية والإمارات: "لقد صوتت روسيا على قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي. فعلى ماذا نص ذاك القرار، إذا قرأناه بتمعن كما يجب؟ القرار يمنع القذافي من استعمال الطيران ضد المنتفضين، ولكنه لا يتضمن أي شيء يبيح لأي طائرات أن تقصف أراضي ليبيا.. ولكن هذا ما فعلوه تماما".

وأضاف "هذا أيضا، في حقيقة الأمر، يعتبر مخالفا وتجاوزا لمجلس الأمن الدولي في كل ما جرى عمليا"، مؤكدا أن "شركاءنا الغربيين خدعونا في هذه الحالة".

وأوضح الرئيس الروسي أن حالة الفوضى والتخبط وتدفق سيول المهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا هو نتيجة لهذه القرارات الخاطئة والعمليات الحربية، لافتا إلى أن سياسة القذافي كانت بمثابة الجدار الذي يقف أمام موجات الهجرة الواسعة.