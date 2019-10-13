اليوم في صوت الملاعب.. نظرة فنية على استعدادات اسود الرافدين لمواجهة كمبوديا

رياضة 2019-10-13 | 21:02 742 مشاهدة يسلط برنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على شاشة السومرية، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت بغداد، الضوء على استعدادات المنتخب الوطني لمباراة كمبوديا في ثالث مبارياته بالتصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وتتضمن الحلقة نظيرة فنية وابرز نقاط القوة والضعف على أداء المنتخب الوطني خلال مباراتي البحرين وهونغ كونغ، حيث سيتحدث عن هذا الامر ضيف الحلقة مساعد مدرب المنتخب الوطني السابق نزار اشرف وكذلك ستتضمن الحلقة مداخلة عبر "سكايب" للصحفي الرياضي المقيم في إنكلترا، حسام سيف الدين.



"صوت الملاعب" برنامج رياضي يقدمه الإعلامي طه ابو رغيف، يتناول أخبار كرة القدم ويبث الساعة 11 مساءً من الأحد الى الاربعاء من كل أسبوع.



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