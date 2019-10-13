قوات سوريا الديمقراطية: الاتفاق على دخول الجيش السوري وانتشاره على الحدود مع تركيا

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الأحد، الاتفاق على دخول الجيش السوري وانتشاره على طول الحدود مع تركيا.
وأضافت أن "الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا كمدينة عفرين وغيرها".
من جانبه، نقلت القناة عن الإدارة الذاتية بعين العرب قولها، إنه "سيتم انتشار قوات الحكومة السورية صباح الغد على الحدود مع تركيا ضمن الاتفاق مع دمشق".
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أشارت، الخميس الماضي، إلى إن القوات التركية دخلت مع حلفائها من المعارضة السورية شمال شرق سوريا مساء الأربعاء، وبدأ الجانبان هجوما بريا على المقاتلين الأكراد.
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