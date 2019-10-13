المرور تعلن قطع طريقين شمالي بغداد بدءاً من يوم غد

أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، عن قطع طريقين شمالي العاصمة بغداد بدءاً من يوم غد الاثنين.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قيادة عمليات بغداد ستبدأ بقطع الطريق من الراشدية باتجاه جسر الشعب ويبقى فقط للمشاة والمسار الآخر سيكون ذهاباً وإياباً وكذلك شارع القناة من جسر الشعب باتجاه جسر المشتل".
وأضافت أنه "سيبقى المسار المعاكس ذهاباً وإياباً اعتباراً من يوم غد، الساعة الثامنة صباحاً".
وأضافت أنه "سيبقى المسار المعاكس ذهاباً وإياباً اعتباراً من يوم غد، الساعة الثامنة صباحاً".
وتعلن مديرية المرور العامة بين الحين والآخر عن قطع عدد من الطرقات، لأسباب مختلفة.
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