البرهان يتسلم رسالة من أفورقي بشأن علاقات البلدين

تسلم رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الأحد، رسالة خطية من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وسلم الرسالة مستشار الرئيس الإريتري، يماني قبراب، الذي التقى البرهان في القصر الرئاسي بالخرطوم، بحضور وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله.

وقالت أسماء عبد الله: "إن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين"، لافتة إلى أن هناك العديد من المشروعات المشتركة التي تمت دراستها أثناء زيارة الرئيس الإريتري إلى الخرطوم مؤخرا.

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وأوضحت أن لقاء للخبراء سيتم عقده قريبا، للنظر في الاتفاقيات حول تلك المشروعات وتوقيعها؛ بهدف تعزيز التعاون بين البلدين، مشددة على حرص السودان على بناء علاقات جيدة مع إريتريا وكل دول الجوار.

وأعلنت الوزيرة السودانية عن لقاء قريب للخبراء في البلدين للنظر في مشروعات الاتفاقيات تمهيدا لتوقيعها، وهي تتصل في مجملها بتعزيز التعاون بين الخرطوم وأسمرة.

وفي يوم 14 سبتمبر/أيلول الماضي، وصل الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى الخرطوم في أول زيارة رسمية للسودان منذ عام 2014 بسبب توتر العلاقات الثنائية.

وفي 19 مايو/أيار الماضي وصل وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح إلى السودان، في زيارة رسمية جاءت بعد قطيعة 18 شهرا بسبب توتر في علاقات البلدين.

وكانت العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا قد شهدت توترا كبيرا في فبراير/شباط 2018 بعد قيام حكومة الرئيس المعزول عمر البشير بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.