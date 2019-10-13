استطلاعات: قيس سعيد يحصد 72.53% من الأصوات بالرئاسة التونسية

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العين الإخباريةالأحد 2019/10/13 10:36 م بتوقيت أبوظبي
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حصل المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد على 76.9% من الأصوات بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، وفق مؤسسة سيجما كونساي لسبر لاستطلاعات الرأي.
يأتي ذلك فيما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، استمرار عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الحادية عشرة في تاريخ البلاد.
وقال نبيل بفون رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، إن نسبة المشاركة في جولة الإعادة بلغت 57.8% في 70% من مراكز الاقتراع.
وأشار بفون إلى أن أكثر من 90 ألف تونسي في الخارج أدلوا بأصواتهم بالجولة الثانية من الانتخابات التي انطلقت يوم الجمعة الماضي.
وفي وقت سابق، أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، وبدأت اللجان الانتخابية عملية فرز الأصوات في الانتخابات التي يتنافس فيها رجل الأعمال الليبرالي نبيل القروي وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد.
ودُعي أكثر من 7 ملايين ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها من الساعة الثامنة (07,00 ت ج) على أن تغلق عند الساعة 18,00 (17,00 ت ج) باستثناء بعض المراكز في ولايات حدودية مع الجزائر.
وشهدت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية التي تنافس فيها 26 مرشحا، ما وصف بـ"زلزال انتخابي" إثر "تصويت عقابي" ضد ممثلين عن الطبقة السياسية الحاكمة.
وتمكن سعيد من نيل 18,4% من الأصوات وحل القروي ثانيا بـ15,5% وانتقلا إلى الدورة الثانية.
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