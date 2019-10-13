انتهاء التصويت بالانتخابات الرئاسية التونسية.. وبدء الفرز

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بتونس، وبدأت اللجان الانتخابية عملية فرز الأصوات.

ويتنافس في الانتخابات رجل الأعمال الليبرالي نبيل القروي وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد اللذان انتقلا إلى جولة الإعادة.

وفي وقت سابق الأحد، أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أنيس الجربوعي، بأن نسبة إقبال التونسيين على صناديق الاقتراع في النصف الأول من يوم الانتخابات الرئاسية بلغ 17.8% في كامل الدوائر المحلية والبالغ عددها 24 دائرة.

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ودُعي أكثر من 7 ملايين ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاقتراع التي فتحت أبوابها من الساعة الثامنة (07,00 ت ج) على أن تغلق عند الساعة 18,00 (17,00 ت ج) باستثناء بعض المراكز في ولايات حدودية مع الجزائر.

وشهدت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التونسية التي تنافس فيها 26 مرشحا، ما وصف بـ"زلزال انتخابي" إثر "تصويت عقابي" ضد ممثلين عن الطبقة السياسية الحاكمة.

وتمكن سعيد من نيل 18,4% من الأصوات وحل القروي ثانيا بـ15,5% وانتقلا إلى الدورة الثانية.