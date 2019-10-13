الان تتابع اتفاق مع الأكراد يسمح للنظام السوري بنشر قواته على الحدود مع تركيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في 13 أكتوبر 2019 10:02 م الخليج 365-متابعات ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الأكراد أعلنوا الاتفاق مع النظام السوري على نشر قوات النظام على الحدود مع تركيا.

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