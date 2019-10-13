الان تتابع بسبب الأمطار.. تعليق الدراسة بمدارس "رجال ألمع" غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أعلنت الإدارة التعليمية بمحافظة رجال ألمع في عسير، عن تعليق الدراسة، غدًا، في مدارس المحافظة “بنين وبنات” للطلبة والعاملين.
قال المتحدث باسم تعليم المحافظة ناصر جبلي وفقا لما ذكر الحساب الرسمي لـ”تعليم رجال ألمع” بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه وفقًا للإنذار المتقدم من مصلحة الأرصاد، وجَّه مدير تعليم رجال ألمع بتعليق الدراسة غدًا الاثنين.
وأشار جبلي إلى أن القرار يشمل كافة مدارس المحافظة بنين بنات لكل العاملين، مُتمنيًا السلامة للجميع، وأن تكون الأمطار خير وبركة.
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