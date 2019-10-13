التلفزيون الرسمي: قيس سعيّد رئيسا لتونس بأكثر من 75% من الأصوات

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أعلن التلفزيون الرسمي التونسي، فوز قيس سعيّد في الانتخابات بأكثر من 75% من الأصوات.

أعلنت هيئة الانتخابات الرئاسية في تونس، أن نسبة المشاركة بلغت 57% في 70% من مراكز الاقتراع.

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وقالت إن أكثر من 90 ألف تونسي في الخارج أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة.

وقالت رويترز نقلا عن مؤسسة أمرود لسبر الآراء، إن المرشح التونسي قيس سعيد حصل على أكثر من 72%.