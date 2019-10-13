حمد بن عيسى آل خليفة

الخليج 365 ـ متابعات

وجاء في المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، أنه "بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 وعلى تعديلاته وخصوصاً المادتين 90 و91 منه، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 وتعديلاته، يسقط ما تبقى من مدة العقوبة السالبة للحرية وعقوبات الغرامة المحكوم بها للمعفى عنهم وفق المرسوم".

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كانت هذه تفاصيل خبر عاهل البحرين يصدر مرسوماً بالعفو الخاص عن 64 محكوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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