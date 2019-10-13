عاجل.. استطلاعات التلفزيون التونسي: قيس سعيد ينال 75% من الأصوات

أكدت شبكة "سكاي نيوز" العربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلًا عن استطلاعات أجراها التلفزيون التونسي الرسمي، حصول المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية "قيس سعيد"، على 75% من أصوات الناخبين.



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