انتخابات تونس

الخليج 365

أكدت وكالة أنباء "سكاي نيوز" العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، استمرار عمليات فرز أصوات الناخبين، مشيرة إلي أن نسب الإقبال على الانتخابات الرئاسية في الجولة الثانية وصلت إلى 57.8%، هذا وبلغت أصوات الناخبيين في الخارج أكثر من 90ألف تونسي في جولة الإعادة.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الهيئة المستقلة لانتخابات تونس: استمرار عمليات فرز أصوات الناخبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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