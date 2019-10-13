 عاجل..استطلاعات للرأي تشير لتقدم قيس سعيد في الانتخابات الرئاسة التونسية 

الأحد 13 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

تداولت وكالات الإنباء العالمية، نبأ عاجل لها منذ قليل، في استطلاعات للرأي تشير لتقدم قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية بنسبة تفوق 70% على نبيل القروي.

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وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش في الجولة الثانية الحاسمة من انتخابات الرئاسة في تونس، بين قطب الإعلام نبيل القروي وأستاذ القانون المتقاعد قيس سعيد.

وخاض القروي وسعيد الجولة الثانية بعد تصدرهما للجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي والتي تنافس فيها 24 مرشحًا آخرون.