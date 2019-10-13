وحدات الجيش السوري تتحرك لمواجهة الفصائل التركية

وحدات الجيش السوري

الخليج 365 ـ متابعات

أكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في نبأ عاجل لها، بدء تحرك وحدات من القوات الحكومية السوري، باتجاه شمال البلاد، وذلك لمواجهة العدوان التركي، بعد أربع أيام من هجوم وحدات الجيش التركي وفصائل موالية لتركيا على الشمال السوري.



ولم تورد الوكالة الرسمية أي تفاصيل إضافية وما إذا كان هذا التحرك يأتي في إطار اتفاق مع الأكراد، في وقت قال مسؤول كردي، إن هناك "مفاوضات" بين الإدارة الذاتية الكردية والحكومة السورية.

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