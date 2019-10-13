شاهد.. مقتل رئيسة حزب سوريا المستقبل على يد عناصر موالية لتركيا

الأحد 13 أكتوبر 2019

هفرين خلف

الخليج 365 ـ متابعات

تداول رواد تويتر، اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر جثة رئيسة حزب سوريا المستقبل "هفرين خلف"، بعد تصفيتها و8 آخرين علي يد عناصر فصيل أحار الشرقية الموالي لتركيا.



وفي الفيديو الذي تم تداوله على تويتر، يظهر عناصر ما يعرف بفصيل «أحرار الشرقية» الذي يضم عناصر سورية تابعة لتركيا ومدعومة من أنقرة، وهم يطلقون النار على خلف، وعلى السائق الخاص بها أيضا، كما أشارت المعلومات.

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وشيعت مدينة ديريك الواقعة في أقصى الشمال الشرقي لسوريا، والتابعة إدارياً لمحافظة الحسكة، الأحد، خلف، أفاد مراسل العربية بأن هفرين كانت من بين المدنيين الذين تم قتلهم ميدانياً، السبت، على الطريق الواصل إلى مدينة الحسكة جنوب تل أبيض.

وكان مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، أفاد في بيان له السبت أنه بعد استهداف سيارة المسؤولة الحزبية «تم إعدامها برفقة سائق السيارة». وتابع «هذا دليل واضح أن الدولة التركية مستمرة في سياستها الإجرامية تجاه المدنيين غير المسلحين».