سياسية كردية لـ"اليمن العربي": موقف المجتمع الدولي من الغزو التركي لأراضينا مخزي

الأحد 13 أكتوبر 2019

سياسية كردية

سيد مصطفي - الخليج 365

قالت دياري ملا، السياسية الكردية، وعضوة عضوة الحزب الديمقراطي الكردي السوري، أن الموقف الدولي من الغزو التركي لشرق الفرات موقف مخزي، حيث لايوجد تحرك حقيقي وجاد، فما نفع البيانات والشجب والادانة.



وأكدت ملا في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الاحداث تتسارع بشكل مخيف ولاسيما بعد فرار 700 الى 800 عنصر من عناصر داعش صباح اليوم من مخيم عين عيسى أمام اعين المقاتلين الامريكيين دون ان يحركو ساكنا.ً

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وأضافت السياسية الكردية، عن وجود عدامات ميدانية انتهاكات صارخة تحصل في هذه الاثناء وقرار ترامب بات واضحاً وجليًا، على الكرد خوض معركتهم وحدهم لكن ما لا يفهمه ترامب وغيره ان الضحية هم ليس كرد فقط، فالمنطقة فيها تنوع سكاني وخليط يجمع بين مكونات الشعب السوري المسيحي والاشوري والكردي والعربي يتعرض اليوم لحرب ابادة

وبينت ملا، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قوات تضم كافة مكونات الشعب السوري، قائلة : "نحن لسنا ارهابيين نحن مواطنون سوريون اجبرتنا الحرب الدائرة في سوريا لحمل السلاح والدفاع عن بيوتنا وارضنا ووجودنا كشعب يواجه وحده همجية داعش ونفوذه واجرام العدو التركي وفصائل المعارضة الموالية له"، بينما كان النظام السوري يحمي المناطق ذات الاولوية بالنسبة له وبعد ان تخلى عن واجباته تجاه اهالي شمال شرق سوريا.

وسمح بتمدد نفوذ داعش في دير الزور والرقة وتأسيس امارة اسلامية هناك في ظل سكوت النظام السوري وحليفه الروسي.