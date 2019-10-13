شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تُعيد «طائرة محظورة» للعمل ضمن أسطولها الجوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت وسائل الإعلام المحلية الإيرانية، اليوم (الأحد)، عن عودة الطائرة «أنتونوف-74» للعمل في أسطول الطائرات الإيراني.

وأشارت صحيفة «همشهري» الإيرانية في تقرير لها، إلى أوامر حظر استخدام هذه الطائرة التي يتمحور نشاطها الرئيس حول الأغراض العسكرية عام 2015، بعد تحطم نموذجها الإيراني «أنتونوف-140» في وقت سابق، وهو ما أسفر عن مصرع 39 شخصاً من ركابها.

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وأفادت الصحيفة بأن الطائرة أُعيد استخدامها في الخطوط الجوية الإيرانية خلال عام 2015 في بعض الرحلات، وتم استخدامها أخيراً من قبل شركة «بويا إير» للطيران على الخطوط الجوية الداخلية بين مدينتي طهران ومشهد.

وفي معرض رده على سؤال حول سبب إعادة استخدام هذه الطائرة في الخطوط الجوية الإيرانية على الرغم من حظرها القانوني، رفض المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية رضا جعفر زاده، الإدلاء بأي تعليق في هذا المجال.

يُشار إلى أن مسؤولين إيرانيين ذكروا مراراً أن الأسطول الجوي الإيراني يحتاج منذ سنوات إلى تطوير.