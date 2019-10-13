إيران وباكستان: الحلول السياسية الطريق لإنهاء المشاكل العالقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإيرانية طهران أمس، عقب محادثات مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، إن ايران وباكستان تؤكدان على ضرورة اعتماد الحلول السياسية لحل المشاكل العالقة بشكل نهائي، وإن إيران سترد على أي موقف إيجابي بإيجابية، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية «إرنا» أمس.

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وأضاف الرئيس الإيراني أن رئيس الوزراء الباكستاني أكد أيضا أن مفتاح الحل في المنطقة هو إنهاء الحرب في اليمن، وأشار إلى أن محادثاته مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تركزت على مناقشة التطورات الإقليمية والخليج وبحر عمان.

وأعرب روحاني عن شكره لزيارة عمران خان إلى طهران، وقال «كانت مفاوضاتنا جيدة ومثمرة وتناولنا القضايا الإقليمية والدولية المهمة».

ويرافق رئيس الوزراء الباكستاني في زيارته الرسمية إلى إيران وزير الخارجية شاه محمد قريشي، ومساعد رئيس الوزراء سيد ذوالفقار بختياري.