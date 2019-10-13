لجنة حقوق الإنسان العربية تناقش تقرير الإمارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية «لجنة الميثاق» اجتماعا اليوم، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ضمن أعمال الدورة السادسة عشرة المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستعقد اللجنة جلسة استماع لبعض منظمات المجتمع المدني الإماراتية، وفق الإجراء المعمول به في اللجنة في هذا الخصوص، كما تعتزم عقد جلسات عمل على هامش أعمال الدورة لوضع ما تراه من ملاحظات على التقرير وتقديم توصيات إلى الدولة الطرف بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.